Veneto: mozione per sbloccare i lavori a protezione della Basilica di San Marco dall’acqua alta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva una mozione per chiedere la ripresa dei lavori per la realizzazione dell’opera di protezione della Basilica di San Marco. L’ha presentata il consigliere regionale veneto Marco Dolfin (Lega) che chiede alla Giunta regionale di fasi portavoce al Governo per consentire la ripresa dei lavori con urgenza e realizzare l’opera a protezione dell’edificio. “La situazione che stiamo vivendo è assurda quanto complessa – commenta Dolfin –, sembra un gioco dell’oca infinito, in cui nuovi imprevisti riportano continuamente alla casella di partenza. Venezia e la Basilica sono così ostaggio della burocrazia selvaggia, di mancati pagamenti alle ditte, ritrovamenti archeologici, ritardi e cavilli che ne impediscono la prosecuzione”. Ad oggi la Basilica marciana va sott’acqua con soli 65 cm sopra il livello medio del mare e i danni toccano le sue parti più esposte, dalle colonne in marmo al nartece, con le infiltrazioni saline che provocano distaccamenti e sgretolamenti. Le barriere del Mose, infatti, proteggono Venezia dall’acqua alta, ma non l’area marciana in caso di fenomeni di marea limitati. “Bisogna intervenire con urgenza e sbloccare la situazione per proteggere l'area dagli allagamenti più frequenti, per restaurare la pavimentazione, risanare il sottosuolo. Venezia ha bisogno innanzitutto di rispetto per la propria fragilità e questi ritardi sono irrispettosi e dannosi nei confronti della Basilica di San Marco, emblema di Venezia nel mondo”, aggiunge Dolfin.(Rev)