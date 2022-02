Campania: Nappi (Lega), targa in consiglio per ricordare Rosa Alfieri e vittime femminicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una targa nella sede del consiglio regionale della Campania per ricordare Rosa Alfieri, strappata alla vita a 24 anni, al culmine di una aggressione dall'insensata e cieca violenza portata a termine dal suo vicino, a Grumo Nevano. È necessario ricordare Rosa e tutte le vittime di femminicidio, perché le loro storie non cadano nel silenzio. Mi faccio portavoce di una proposta che deve vederci uniti, al di là del colore politico, perché quella contro la violenza di genere è una battaglia di civiltà e di coscienza civile, che chiunque, dai rappresentanti delle Istituzioni al cittadino, è chiamato a combattere con impegno costante e quotidiano. E il primo passo, fondamentale, è la memoria da accendere e mantenere viva, monito perché episodi del genere non si verifichino mai più". Lo ha affermato Severino Nappi, consigliere regionale in Campania e coordinatore della città metropolitana di Napoli della Lega. (Ren)