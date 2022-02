Piemonte: Cnvv e Ance contro nuovi vincoli cessione credito, rischio paralisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi vincoli alla cessione dei crediti per gli interventi derivanti dai bonus edilizi avranno un impatto pesantissimo sui lavori in corso, con il rischio di creare migliaia di contenziosi e di bloccare interventi già avviati, con gravi ripercussioni per famiglie e imprese. L'allarme è stato lanciato dal presidente di Cnvv, Gianni Filippa, e il presidente di Ance Novara Vercelli, Luigi Falabrino. "Chiediamo al mondo politico di intervenire per correggere al più presto questa stortura che rischia di mettere a repentaglio la ripresa di un settore che, pur in presenza di commesse significative, deve già far fronte all'aumento dei costi energetici e delle materie prime. (segue) (Rpi)