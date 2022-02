Piemonte: Cnvv e Ance contro nuovi vincoli cessione credito, rischio paralisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contrastare le frodi serve un sistema di qualificazione obbligatorio per chi utilizza gli incentivi statali, ma non si possono bloccare i fondi indistintamente, penalizzando le imprese più corrette e le famiglie meno abbienti, che rischiano di dover anticipare parte delle spese. E, soprattutto, non si cambiano le regole quando si sta già giocando. Questa non è la prima modifica al funzionamento dei bonus edilizi: ogni mese ci troviamo di fronte a cambiamenti normativi che generano confusione tra gli operatori. L'incertezza, anche con provvedimenti retroattivi, mette in difficoltà le aziende e non è accettabile in un Paese normale", hanno concluso da Cnvv e Ance. (Rpi)