Sardegna: narcotizzano un pensionato e lo derubano, denunciate due donne a Cagliari

- Hanno narcotizzato un pensionato di 70 anni residente a Cagliari e gli hanno rubato tv, cellulare e 300 euro. Per questo una 42 enne di Sestu ma residente a Iglesias, disoccupata con precedenti denunce a carico, e una 35enne di Iglesias anche lei disoccupata e nota alle forze dell’ordine, sono state denunciate dai Carabinieri della stazione di San Bartolomeo. I militari, dopo la denuncia formalizzata dal pensionato lo scorso 7 gennaio, hanno avviato le indagini che hanno permesso di risalire alle due donne. I fatti si sono verificati lo scorso 5 gennaio: le due, insieme ad un uomo non ancora identificato, si sono recate presso l'abitazione del 70 enne per bere un caffè. Poco dopo il pensionato avrebbe perso i senso e al risveglio ha chiesto aiuti ai vicini che hanno chiamato il 118. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Brotzu per accertamenti e al suo rientro si è reso conto non solo di essere stato narcotizzato ma che i suoi ospiti avevano portato via dal suo appartamento un televisore, un telefono cellulare e 300 euro. Le due donne sono state denunciate per furto in abitazione in concorso. (Rsc)