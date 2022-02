Napoli: Maresca, subito scelte per salvare scuola abusiva a Camaldoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci vuole subito una scelta politica per salvare un edificio che potrebbe essere destinato ai bambini di una zona dove c'è carenza di istituti scolastici. Uno sforzo che il consiglio comunale dovrà assumere, e che sollecitiamo con forza". Lo ha affermato in una nota Catello Maresca, leader dell'opposizione di centrodestra in consiglio comunale a Napoli, sulla vicenda della scuola di via Rotondella ai Camaldoli costruita dal Comune, quasi completa e già sottoposta a richiesta di abbattimento perché abusiva: "Una scuola nuova, che doveva accogliere 400 alunni, ma che non è mai stata utilizzata perché oltre a mancare porte e finestre, è abusiva dato che si trova nella selva di Chiaiano, un'area sottoposta a vincolo paesaggistico nella quale è proibito costruire: il Comune infatti, che l'aveva edificata nel 2010, ora dovrà abbatterla dopo la richiesta della Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio". Si tratta di una questione di rispetto delle regole spesso, come in questo caso, concorrenti e stabilire quali prevalgano". (segue) (Ren)