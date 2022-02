Torino: corteo studenti supera limitazioni anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Doveva essere un presidio misto ad una passeggiata per rispettare le stringenti misure anti-Covid. E invece la protesta degli studenti di Torino contro l'alternanza scuola-lavoro si è trasformata in un corteo lungo i principali corsi e piazze del centro storico e della vita scolastica. Sono partiti in più di un migliaio da piazza XVIII Dicembre di fronte alla stazione Porta Susa per poi approdare davanti alla sede dell'Unione industriali dove sono state lanciate uova e affissi cartelli imbrattati di vernice rossa con il volto di Mario Draghi e il simbolo di Confindustria. (segue) (Rpi)