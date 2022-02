Veneto: processo Veneto Banca, a Treviso quattro di condanna per l’ex ad Vicenzo Consoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex amministratore delegato di Veneto Banca Vincenzo Consoli è stato condannato a quattro anni nel filone del processo a suo carico per il crac di Veneto Banca. Le imputazioni a suo carico erano di falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza, mentre era caduta in prescrizione qualche mese fa quella di aggiotaggio. La difesa aveva chiesto la piena assoluzione, l’accusa sei anni di reclusione, le parti civili hanno chiesto anche un risarcimento superiore ai 100 milioni di euro. Le motivazioni saranno depositate fra 90 giorni. Consoli era stato alla guida dell’istituto di credito trevigiano dal 1997 al 2015.(Rev)