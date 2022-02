Piemonte: Cirio, lieti partecipare a viaggio Asproflor su comuni fioriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo lieti che il tour 'Rinascitalia' parta dal Palazzo della Regione a Torino e che sia il Piemonte per primo ad ospitare il camper di Asproflor nel suo viaggio promozionale. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio commentando la partenza del tour di Asproflor per promuovere la certificazione di 'comune fiorito' da Torino. "Invito i sindaci di tutta Italia ad aderire all’iniziativa rivolta alla riqualificazione degli spazi urbani attraverso il verde e le fioriture, e all’attenzione per la salute ambientale - ha continuato Cirio - Il progetto Comuni fioriti infatti rende più vivibili borghi e paesi, un valore aggiunto per i cittadini ed anche per i turisti che trovano luoghi accoglienti, insieme alla grande offerta culturale, storica, enogastronomica presente in tutto il nostro territorio italiano", ha concluso.(Rpi)