Piemonte: assessore Sanità su Giornata contro cancro, sistema a retto nonostante Covid

- Se nella prima ondata vi è stato il blocco temporaneo dei programmi di screening, con significative riduzioni dell’attività complessiva, nel 2021 le mammografie di screening per il carcinoma della mammella hanno raggiunto i livelli pre-Covid, con 10 mila test in più rispetto al 2019 e 2 mila test in più rispetto al 2018, per un totale di 186.770 test. Lo ha reso noto l'assessore alla Sanità Luigi Icardi in occasione della Giornata contro il cancro."Sono in ripresa, anche se non ancora a livello ottimale, i programmi di screening per tumori del colon retto e della cervice uterina. L’impatto della pandemia è stato significativo sui programmi di cura, soprattutto nella prima ondata - ha continuato Icardi -. (segue) (Rpi)