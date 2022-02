Covid: in Piemonte due terzi dei pazienti nei reparti intensivi no vax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche i dati aggiornati ad oggi confermano il trend che vede una presenza massiccia di no vax all'interno delle terapie intensive in Piemonte. Dai dati della Regione si evince che i 2/3 dei ricoverati nei reparti intensivi sono no vax. Sui 110 ricoveri odierni 73 riguardano pazienti non vaccinati, mentre gli altri riguardano pazienti che hanno ricevuto le somministrazioni ma hanno un quadro clinico serio per patologie pregresse. (Rpi)