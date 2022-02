Agricoltura: Maglione (M5s), iter Igp olio Campania procede senza intoppi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Attraverso Agenzia Nova i cittadini acquisiscono elementi di conoscenza fondamentali ad elaborare opinioni, che devono essere libere e consapevoli" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali

18 ottobre 2021

- "Il dossier per il riconoscimento dell’Igp Olio Campania, inviato a Bruxelles nei primissimi giorni dello scorso agosto, alla prima valutazione ha ricevuto solamente piccole osservazioni di carattere tecnico". Lo ha dichiarato il deputato Pasquale Maglione, esponente M5s in commissione Agricoltura, il quale sin dal 2019 ha seguito il procedimento, affiancando il lavoro del Comitato Promotore. "Nulla di sostanziale - ha proseguito - che possa pregiudicare il seppur lungo e complesso iter. Il comitato promotore, presieduto dal presidente Raffaele Amore, ha due mesi di tempo per dare riscontro, attraverso il Ministero delle Politiche agricole, recependo le osservazioni comunitarie". "Dobbiamo avere pazienza - ha aggiunto - ma siamo consapevoli che gli step più complessi, a iniziare dall’esame del dossier in ambito nazionale, sono stati ampiamente superati. Lo stesso riscontro dell’Ue, con rilievi di natura non sostanziale, ci incoraggia a pianificare le future azioni. Dovremo, infatti, trovarci pronti a saper promuovere l’importante traguardo dell’Igp, dando valore alla produzione olivicola campana, che ci vede tra le regioni più vocate d’Italia, dove occupiamo la quarta posizione". "La certificazione d’origine deve essere vissuta come un importante punto di partenza e non di arrivo, soprattutto nel comparto dell’olio extravergine di oliva. Ringrazio il Comitato Promotore e gli uffici del Mipaaf, guidato dal ministro Stefano Patuanelli, per l’eccellente lavoro svolto: confido nelle loro professionalità per raggiungere il traguardo dell’Igp Olio Campania", ha concluso. (Ren)