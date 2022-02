Campania: Ciarambino (M5s), percorsi prioritari per i pazienti oncologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I cittadini affetti da patologie oncologiche devono poter accedere a percorsi prioritari e rapidi per le cure e gli esami diagnostici. Con i tempi già biblici delle liste di attesa, allungatisi ulteriormente per effetto del Covid, pazienti fragili non possono permettersi di attendere mesi per un esame che andrebbe invece effettuato in tempi rapidissimi. Non è possibile che, per un follow up programmato, un malato oncologico debba ogni volta rivolgersi al medico di medicina generale per la prescrizione, per poi ripetere sistematicamente la lunga e tortuosa trafila delle prenotazioni". Così la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino, nel corso della seduta di question time. "Alla giunta regionale ho chiesto che vengano applicati i percorsi di garanzia sanciti dalla rete oncologica campana e dal piano nazionale delle liste di attesa. Percorsi che prevedono i cosiddetti Pacc (percorsi ambulatoriali complessi e coordinati), grazie a cui il paziente viene ricevuto direttamente dallo specialista, senza passare per il medico di base, e i Day Service, con la presa in carico del paziente per un giorno, durante il quale effettuerà tutti gli esami necessari. Chi soffre di una patologia oncologica non può rimanere incastrato in interminabili liste di attesa per accedere a cure ed esami e salvarsi la vita". (Ren)