Napoli: Nappi (Lega), Regione scarica ecoballe su Città metropolitana

- "Si è passati all'improvviso dallo smaltimento all'estero, fallito su tutta la linea, allo scaricare sulla Città Metropolitana di Napoli il peso immane di centinaia di migliaia di tonnellate di ecoballe. I rifiuti, per di più, verranno dirottati verso impianti tecnologicamente obsoleti oltre che pericolosi per la salute dei campani. Ma il problema non doveva essere risolto entro il 2018, avendo a disposizione uno stanziamento di oltre 450 milioni di euro? Fu questo l'impegno che due anni prima avevano preso De Luca e Renzi. Ad oggi, però, quei fondi sono stati tutti impegnati, e la situazione resta praticamente la stessa, ennesima conferma, laddove ce ne fosse bisogno, dell'inefficienza gestionale e amministrativa che, tra l'altro, costa oltre un centinaio di migliaia di euro di multa da pagare ogni giorno all'Unione europea". Lo ha affermato Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della città metropolitana di Napoli della Lega.(Ren)