- Ancora in calo i ricoveri da Covid in Piemonte. Sono -14 quelli odierni divisi in -8 nei reparti ordinari e -6 nelle terapie intensive. In calo anche i nuovi casi, oggi a quota 6.921 pari all'8,6 per cento dei tamponi eseguiti. Di questi positivi 5.868 (l'84,8 per cento) sono asintomatici. I nuovi decessi segnalati dall'Unità di crisi sono 24, di cui uno avvenuto oggi. Mentre i guariti sono 14.835. (Rpi)