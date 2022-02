Torino: Lo Russo visita Carabiniere ferito durante rapina, lo aspetto a Palazzo Civico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi sono stato a trovare il brigadiere Maurizio Sabbatino, il carabiniere che nel tentativo di sventare una rapina in farmacia, lo scorso fine novembre, è stato gravemente ferito dai rapinatori. Lo racconta il Sindaco Stefano Lo Russo in un post su Facebook. "La sua è una storia di coraggio, di passione per il suo lavoro e di amore per la divisa che indossa. Una divisa che non abbandona mai, neppure quando non è in servizio - continua Lo Russo -. (segue) (Rpi)