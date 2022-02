Torino: Metro 1, quattro nuovi treni e sistema segnalamento digitale per aumentare frequenza passaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro nuovi treni e un nuovo sistema di segnalamento digitale per velocizzare i passaggi della linea metropolitana. Sono questi i due annunci fatti da Palazzo Civico in merito al futuro della Metro 1. Il progetto sarà attivo da dicembre del 2024 con la consegna del primo treno e l'avvio del nuovo sistema di segnalamento. "Vogliamo puntare decisamente sul tema del trasporto pubblico, quindi tutti gli interventi che incrementano e migliorano il servizio avranno il nostro convinto sostegno. E con questo obiettivo l’assessore Chiara Foglietta sta lavorando per la città - afferma su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo -. (segue) (Rpi)