Torino: Metro 1, quattro nuovi treni e sistema segnalamento digitale per aumentare frequenza passaggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto siglato oggi da Infrato e Alstom ferroviaria da 156 milioni per l’acquisto di quattro nuovi treni della linea 1 e il cambio del sistema gestionale sono aspetti importanti verso il miglioramento del servizio, l’intensificazione dei passaggi e per eventuali aperture notturne. Inoltre è un accordo che prevede ricadute sull’occupazione nell’area metropolitana di Torino, in quanto saranno 80 le nuove assunzioni", conclude Lo Russo. (Rpi)