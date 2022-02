Veneto: continua il calo dei positivi Covid e dei ricoveri, altre 46 vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo più di tre settimane i positivi al Covid19 in Veneto tornano sotto quota 200 mila. Il bollettino di oggi di Azienda Zero della Regione Veneto riferisce di 192.175 soggetti in isolamento, in calo di 10.175 rispetto a ieri. Il numero dei nuovi positivi è di 10.484, ancora in discesa rispetto ai giorni precedenti. Sono in diminuzione anche i ricoveri, scesi a 1760 in area medica (-48) e a 158 in terapia intensiva (-4). Resta alto il numero delle vittime, 46, il dato peggiore degli ultimi dieci giorni, con il totale che sale a 13.310.(Rev)