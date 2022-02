Veneto: consiglieri regionali Pd chiedono più coinvolgimento sul Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle scelte e le gestione dei fondi del Pnrr i consiglieri regionali del Veneto del Partito Democratico sollecitano un maggiore coinvolgimento dell’aula di Palazzo Ferro Fini. La richiesta segue la presentazione da parte della Giunta degli investimenti su case e ospedali di comunità e di altri 19 progetti nel settori dello sviluppo tecnologico. “Crediamo che le scelte non debbano essere calate dall’alto, ma frutto di un percorso partecipato. Da mesi chiediamo un coinvolgimento del Consiglio sulle scelte legate al Pnrr, l’abbiamo ribadito anche nell’ultima sessione di bilancio, ma dalla Regione non c’è stata alcuna risposta”, è la lamentela dei consiglieri Pd. La richiesta è di avere un confronto in aula sui progetti, affinché possano uscire migliorati e rafforzati, sfruttando al meglio le risorse del Pnrr. “Avevamo promosso un ‘Patto per il Veneto del 2030’ coinvolgendo tutti i soggetti protagonisti: enti locali, associazioni di categoria e ambientaliste, sindacati e Università. Per questo torniamo a chiedere con urgenza un passaggio in Consiglio”, concludono gli esponenti democratici veneti.(Rev)