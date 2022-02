Campania: Conte (Leu), dal Mezzogiorno nuova stagione di cambiamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Promuovere, nel contesto europeo, l'Italia mediterranea, come fulcro di un diverso equilibrio dell'Europa. Far crescere nella società, la coscienza, l'identità, l'autonomia e il potenziale geopolitico del Mezzogiorno". Sono alcuni degli obiettivi dell'associazione Cittadino Sudd, presieduta dal deputato Federico Conte, che terrà la sua prima assemblea dei soci domenica sei febbraio, alle ore 11, presso la sala dell'Hotel Mediterraneo di Salerno. Nel corso dell'incontro, aperto da una relazione del presidente, saranno costituiti gli organismi dell'associazione. Conte ha affermato: "La missione di Cittadino Sudd è il perseguimento dell'integrazione del Mezzogiorno nell'Europa e dell'Europa verso il Mediterraneo, la nuova frontiera per colmare il divario tra sviluppo economico e modernità sociale. Va promossa, nel contesto europeo, l'Italia mediterranea, come fulcro di un diverso equilibrio dell'Europa, mettendo a sistema la piattaforma economico-logistica, che va dai grandi porti di Napoli, Gioia Tauro, Taranto e quelli siciliani, all'altro versante del Mediterraneo, quello arabo. Bisogna coltivare la consapevolezza che il Mezzogiorno ha le risorse per essere protagonista di una stagione di cambiamenti. La nuova questione meridionale è tutta qui, è una sfida culturale della nuova modernità per l'integrazione istituzionale, sociale ed economica dell'Italia e dell'Europa dei popoli". (Ren)