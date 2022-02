Napoli: Maresca, subito scelte per salvare scuola abusiva a Camaldoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maresca ha aggiunto: "La mancata autorizzazione paesaggistica per una scuola già realizzata con fondi pubblici, salvo gli accertamenti delle responsabilità di natura penale e contabili, impone di cercare una procedura che, pur confermando che obiettivo primario di fronte a ogni tipo di abuso edilizio sia la demolizione dell'immobile, impone altresì nel rispetto della legge di tentare per un interesse pubblico di evitare l'abbattimento e acquisire il bene al patrimonio comunale". E dunque: "Una soluzione questa indispensabile per evitare ulteriore spreco di denaro pubblico, in questo caso oltre 2 milioni di euro (nel rispetto del decreto ministeriale 1444 del 1968, che prevede in particolare all'articolo 3 in relazione all'edilizia scolastica un quota di aree riservate per l'istruzione ossia asili nido, scuole materne e dell'obbligo)". Dunque ha concluso: "Abbiamo sollecitato oggi una discussione tecnica in commissione urbanistica e speriamo quindi che l'Assise cittadina valuti attraverso procedure previste dalla legge se sia possibile evitare la demolizione della scuola con una delibera ad hoc, data l'urgenza del caso". (Ren)