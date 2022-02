© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo vicinanza e solidarietà al sindaco Gaetano Manfredi per la perdita della suocera, in questo momento di dolore per tutta la sua famiglia". Lo hannp affermato in una nota i consiglieri del Gruppo Maresca, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Cambiamo in consiglio comunale a Napoli.(Ren)