Torino: corteo studenti supera limitazioni anti-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poi la protesta si è spostata davanti all'Ufficio scolastico regionale in corso Vittorio Emanuele. Anche qui i lanci di uova non sono mancati. In entrambe le occasioni la Polizia ha formato un cordone davanti agli ingressi degli uffici. Poi la manifestazione è arrivata davanti a Palazzo Nuovo e sopratutto l'istituto Gioberti, che è il simbolo della mobilitazione di questi giorni con l'occupazione da parte di 300 studenti. E infine i giovani hanno raggiunto il Campus Einaudi, con la hall che è stata trasformata in un'assemblea improvvisata. La piazza e le istituzioni torinesi parlano due lingue diverse nonostante i tentativi di conciliazione del sindaco di Torino Stefano Lo Russo e dell'assessora al Lavoro Gianna Pentenero. (segue) (Rpi)