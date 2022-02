Piemonte: siccità, Regione chiede osservatorio su crisi idrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutto il Piemonte non piove dallo scorso 8 dicembre. Preoccupa anche il livello del lago Maggiore che ad oggi è a -5 centimetri rispetto allo zero idrometrico di Sesto Calende, un fatto avvenuto raramente negli ultimi 30 anni. Questo ha portato a circa 200 milioni di metri cubi di acqua invasata in meno rispetto allo standard. Ci sono poi le scarse nevicate, con il mano nevoso ridotto del 50 per cento rispetto allo standard. Tutti segnali preoccupanti che hanno spinto la Regione a convocare urgentemente un osservatorio sulla crisi idrica. (segue) (Rpi)