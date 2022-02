Napoli: sequestrato materiale contraffatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia Municipale di Napoli, nell'ambito degli interventi di contrasto al fenomeno dell'abusivismo commerciale e della contraffazione, ha effettuato controlli in Via Toledo, Piazza Montesanto, Via Nazario Sauro e Piazza Municipio lato Porto. Il personale dell' Unità Operativa territoriale in sinergia con l' Unità Specialistiche di Polizia Giudiziaria e di Tutela Ambientale. Al termine delle operazioni sono state effettuate 8 notizie di reato per contraffazione a carico di ignoti e sequestrato un ingente quantitativo di 110 borse, 105 portafogli, 700 cover per cellulari, 161 cinture, 72 foulard, 10 paia di guanti e 70 berretti. Si è inoltre proceduto al sequestro amministrativo di 1000 paia di occhiali e 500 cover per cellulari privi di marchio.(Ren)