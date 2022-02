Veneto: l’aria torna più respirabile grazie alla ventilazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forza del vento spirato in questi giorni dalle Alpi ha facilitato il rimescolamento dell’aria anche ai bassi strati, facendo tornare in tutto il Veneto livelli di polveri sottili sotto il livello di attenzione dei 50 microgrammi per metro cubo. La buona notizia è stata certificata dall’Arpav col bollettino odierno, dopo un mese di gennaio, caratterizzato, come spesso accade in tutto il bacino padano, da frequenti e prolungati superamenti della soglia. “E’ scattato, finalmente, il semaforo verde in Veneto per quanto riguarda l’inquinamento dell’aria, grazia alla ventilazione. Come ho già ricordato più volte gli scienziati definiscono la nostra regione unica nel mondo per la sua particolare conformazione, che rende difficile il ricambio di aria”, commenta l’assessore all’Ambiente della Regione del Veneto, Gianpaolo Bottacin. Secondo l’Agenzia regionale per l’ambiente i venti sono in attenuazione fino a domani, ma questo non provocherà condizioni particolarmente critiche per il ristagno. Solo dalla sera di domenica è atteso un nuovo rinforzo della circolazione che faciliterà la dispersione delle polveri sottili.(Rev)