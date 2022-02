Piemonte: Confagricoltura, caro energia e siccità portano costi concimazione mais a +290 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un anno fa concimare un ettaro di mais costava 226 euro, mentre oggi se ne spendono 655, vale a dire 379 euro in più in valori assoluti e il 290 per cento in più in termini percentuali a causa della siccità e dell'aumento dei costi energetici. Lo ha affermato Ercole Zuccaro di Confagricoltura Piemonte. "A questo si aggiunge il costo del gasolio, pur tenendo conto dell'accisa agevolata per il settore primario, negli ultimi 12 mesi è aumentato del 40 per cento, passando da 65 a oltre 90 centesimi al litro, mentre il costo dei fertilizzanti è salito di circa il 300 per cento", ha sottolineato il presidente di Confagricoltura Piemonte Enrico Allasia. (segue) (Rpi)