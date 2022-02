Torino: Confesercenti, esordio green pass nei negozi senza problemi ma servono chiarimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confesercenti Torino definisce l'esordio del green pass nei negozi come "tranquillo, senza particolari problemi da parte dei commercianti, sia dal punto di vista del funzionamento della app di controllo, sia dal punto di vista della clientela, che si è dimostrata comprensiva e collaborativa". Ci sono però delle questioni da chiarire. A sottolinearle il presidente Giancarlo Banchieri: "Ancora una volta, come già per il green pass nei locali, il buon senso di tutti sta prevalendo; d’altra parte, si tratta di misure volte all’uscita dall’emergenza. Semmai proprio per garantirne il successo, vanno risolti alcuni nodi interpretativi, che preoccupano i commercianti e che abbiamo sottoposto al governo, senza ricevere ad ora alcun chiarimento. (segue) (Rpi)