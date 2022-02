Piemonte: Coldiretti, necessaria attuazione urgente sostegni per allevamenti colpiti da peste suina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un obiettivo raggiungibile solo con regole nuove e omogenee in tutta la Regione. Servono politiche coordinate a livello ministeriale e regionale per superare e snellire le procedure al fine di agevolare l'attività delle imprese che in questo momento sono, anche se ricordiamo che fortunatamente non ci sono contagi nei nostri allevamenti, fortemente toccate dalla problematica poiché, come abbiamo già denunciato, ci sono già macelli che, in via cautelativa, non stanno ritirando nessuna partita di suini provenienti dal Piemonte. Dunque, non solo servono le risorse per far fronte ai danni economici provocati dalla macellazione dei capi, ma anche per sostenere le aziende nel periodo in cui non potranno rinnovare il proprio allevamento", concludono Moncalvo e Rivarossa. (Rpi)