Piemonte: Confagricoltura su peste suina, chiederemo di utilizzare fondi Sostegni-ter per comparto suinicolo

- D'intesa con la Regione Piemonte chiederemo al governo di poter utilizzare i fondi stanziati sul decreto Sostegni-ter, che ammontano complessivamente a 50 milioni di euro per il comparto suinicolo. Lo ha annunciato il presidente di Confagricoltura Piemonte Enrico Allasia durante il webinar sull'emergenza peste suina. "Per ristorare gli allevatori dalla perdita di reddito e per creare al più presto un vuoto sanitario che ci preservi dalla diffusione dell'epidemia - ha continuato Allasia -. Contemporaneamente siamo tornati da sollecitare alla Regione la definizione di un piano di depopolamento dei cinghiali, che dovrà essere avviato al più presto, non appena conclusa l'azione di monitoraggio, per ripristinare un equilibrio ambientale adeguato, anche per quanto riguarda la tutela della biodiversità", ha concluso.(Rpi)