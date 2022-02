Torino: Marsiaj (Unione industriali), pronti a collaborare su piattaforma programmatica automotive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' ottima l'iniziativa annunciata ieri dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo di inviare al premier Draghi, un documento condiviso con la Regione e gli attori del territorio che illustri la necessità di una piattaforma programmatica di interventi sul settore automotive. Noi siamo pronti a collaborare. Lo ha affermato in una nota stampa il presidente dell'Unione industriali di Torino Giorgio Marsiaj. "Da tempo sostengo che l’Italia deve dotarsi con urgenza di una politica industriale per il settore dell’auto e per quello più ampio della mobilità, come peraltro sta avvenendo nei principali paesi europei: la Francia, la Germania e la Spagna - ha continuato Marsiaj -. (segue) (Rpi)