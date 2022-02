Torino: Marsiaj (Unione industriali), pronti a collaborare su piattaforma programmatica automotive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi anni, a causa del cambiamento tecnologico richiesto per la costruzione di auto elettriche, rischiamo di assistere alla chiusura di moltissime imprese italiane della componentistica auto, con la perdita stimata dai principali istituti europei di circa 70 mila posti di lavoro. Nella Legge Finanziaria, invece, non sono nemmeno più previsti incentivi all’acquisto di auto elettriche. L’Italia ha le capacità industriali per continuare a mantenere un ruolo di guida nella mobilità futura. Ma occorre agire in fretta e in modo organico, creando una partnership virtuosa tra pubblico e privato", ha concluso Marsiaj. (Rpi)