Veneto: Pnrr, istituito a Treviso gruppo di lavoro intersettoriale

- Si chiama “Pnrr – Treviso” ed è un gruppo di dodici persone tra dirigenti e funzionari del Comune di Treviso, che lavoreranno a stretto contatto per la concretizzazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ogni mese alla Giunta comunale sarà presentata una relazione sullo stato di avanzamento del percorso, su eventuali criticità o opportunità riscontrate. “Abbiamo davanti a noi un’opportunità irrinunciabile per intervenire in maniera forte e coesa per una città più sostenibile e inclusiva, proiettata verso il futuro, in linea con i più alti standard europei», dice il sindaco di Treviso Mario Conte. Il capoluogo della Marca aveva già istituito l’Assessorato alle Next Generation per intercettare i fondi europei. Il gruppo di lavoro dedicato al Pnrr opererà in forma collegiale o, secondo le necessità dei bandi in uscita, in forma ristretta in maniera agile e flessibile in modo da non arrecare nessun appesantimento all’attività amministrativa. Ne fanno parte il Segretario Comunale, dirigenti o responsabili organizzativi e il mobility manager. “Questo gruppo avrà un carattere interdisciplinare per garantire professionalità diversificate”, conclude il sindaco.(Rev)