Veneto: da Unioncamere 2,7 milioni in quattro bandi per attività produttive nel bellunese

- A sostegno dello sviluppo socio-economico del territorio della provincia di Belluno, Uniocamere Veneto apre quattro bandi per un totale di 2.696.318 euro. La misura è dedicata alla ripresa e resilienza e complessivamente al miglioramento delle condizioni che favoriscano la permanenza residenziale e produttiva. Tra gli obiettivi c’è anche il contrasto allo spopolamento del territorio cui è strettamente correlato il fenomeno della desertificazione imprenditoriale e dei servizi. L’agevolazione consiste nella concessione di un aiuto a fondo perduto per ristrutturazione e ammodernamento di beni immobili finalizzati allo svolgimento delle attività, acquisto di macchinari, attrezzature e arredi nuovi di fabbrica, hardware, programmi informatici, interventi di innovazione digitale, sistemi per l’accettazione di pagamenti innovativi. Il contributo potrà coprire il 60 per cento dei costi e sarà compreso tra un minimo di 3 mila e un massimo di 15 mila euro. Ogni bando ha una propria dotazione finanziaria e si rivolge ad imprese localizzate in specifici Comuni del bellunese, inoltre i bandi sono rivolti ad imprese con specifici codici Ateco primari.La procedura per la presentazione telematica delle domande si aprirà martedì 8 febbraio 2022 alle ore 10.00 e si chiuderà venerdì 28 aprile 2022 alle ore 16.00.(Rev)