Torino: via libera al Distretto del commercio di Torino

- La giunta comunale ieri ha dato il via libera al protocollo d’intesa per l’istituzione del Distretto del Commercio di Torino, che ha come firmatari Città di Torino, Ascom Confcommercio Torino e provincia e Confesercenti di Torino e provincia, in qualità di soggetti fondatori del Distretto, e a cui aderiscono altri enti, associazioni, istituzioni e realtà del territorio che hanno manifestato la volontà di esserne partner, come la Camera di Commercio di Torino, gli atenei, la Fondazione Crt e la Compagnia di San Paolo, nonché la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio e il Gruppo torinese trasporti. (segue) (Rpi)