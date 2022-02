Veneto: dal Pnrr 8,2 milioni per la mobilità sostenibile a Verona, Venezia, Padova e Vicenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro città venete sono entrate nella graduatoria del bando del ministero delle Infrastrutture per il rafforzamento della mobilità ciclistica cittadina. Si tratta di Venezia, Verona, Padova e Vicenza a cui sono stati assegnati complessivamente 8,2 milioni di euro suddivisi in una quota minima fissa di 1,25 milioni e in una parte variabile in base alla popolazione, alla superficie e al numero degli iscritti alle università cittadine. Nel dettaglio a Verona andranno 3.127.645 euro, a Venezia 2.449.137 euro, a Padova 1.859.677 euro, a Vicenza 1.493.459 euro. Al bando ministeriale hanno potuto accedere solo le città con una popolazione superiore ai 50 mila abitanti e con sedi di università con oltre 5 mila iscritti. Il finanziamento è stato riconosciuto a 45 città in tutta Italia attraverso il Pnrr, nella misura denominata "Sviluppare trasporto locale più sostenibile", le cui risorse sono state destinato per metà al Mezzogiorno, per un importo di 75 milioni di euro. Entro il 14 marzo i comuni in graduatoria dovranno presentare al ministero i progetti collegati al finanziamento, la cui realizzazione si dovrà concludere entro il 30 giugno 2026.(Rev)