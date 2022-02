Export: Cia con Agenzia Ice, capitalizzare record storico dell'agroalimentare oltre i 51 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aggregazione tra imprese e comparti, per ridurre i costi e rafforzare il valore del made in Italy; formazione specifica, organizzazione di incoming per buyer stranieri e promozione integrata che coinvolga prodotto e territorio. Ѐ quanto occorre, in previsione del post-pandemia, al rilancio delle imprese agricole e agroalimentari sui mercati internazionali ancor più per capitalizzare il record storico raggiunto dalle esportazioni del settore con gli oltre 51 miliardi di euro del 2021. A dirlo è Cia-Agricoltori Italiani che con un evento a Monteroni di Lecce, in Puglia, ha rinnovato insieme all'Agenzia Ice, l'impegno a stimolare sempre più l'internazionalizzazione delle imprese, puntando su strategie mirate e valorizzando il potenziale inespresso di tante tipicità enogastronomiche, in particolare, al Sud e nelle aree interne. Secondo quanto afferma Cia in una nota, infatti, vanno agevolate realtà del settore agricolo meno strutturate, rendendo fruibili per loro, strumenti finanziari per la promozione anche fuori dal perimetro locale. Serve cambiare approccio anche rispetto al Sud Italia la cui partecipazione all'export nazionale è ferma al 10 per cento da 10 anni e che può giocare un ruolo chiave nel processo di crescita del Paese in quanto a prodotti esportati, sia per quantità che per qualità ed esprimere così, verso partner commerciali già consolidati, come Usa e Germania, ma anche nuovi, un valore aggiuntivo che potrebbe attestarsi sui 17 miliardi di euro per l'intero meridione. (segue) (Res)