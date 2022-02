Export: Cia con Agenzia Ice, capitalizzare record storico dell'agroalimentare oltre i 51 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Del resto, anche in pandemia, l'agroalimentare è stato la forza del Sud del Paese ed è cresciuto anche nelle vendite all'estero. Nella visione di Cia, quanto già sostenuto aderendo al "Patto per l'Export" e in Cabina di Regia al ministero degli Esteri. Ovvero: fare rete per valorizzare il brand Italia nel mondo; mantenere centrale il ruolo della digitalizzazione nei rapporti B2B; tutelare i marchi commerciali e le indicazioni geografiche contro la contraffazione; offrire competenze e strumenti specifici alle Pmi per muoversi oltreoceano e difendersi dall'italian sounding; consolidare il ruolo degli sportelli Ice e puntare sul portale unico del Ministero degli Esteri, per fornire consulenza e individuare tipologie dedicate di accesso ai finanziamenti pubblici agevolati. "Il territorio può farà da traino, forte dell'attenzione rinnovata con la pandemia - è intervenuto il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Dino Scanavino-. Bisogna saper cogliere quest'opportunità indirizzando risorse su nuovi programmi di visite per buyer esterni, con tour incoming nelle aziende in partenariato con le associazioni di categoria per promuovere cibo, turismo e paesaggio. E ancora, la Dieta Mediterranea, le eccellenze Dop e Igp come anche il ruolo degli agricoltori protagonisti della ripartenza in chiave green". (segue) (Res)