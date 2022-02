Export: Cia con Agenzia Ice, capitalizzare record storico dell'agroalimentare oltre i 51 miliardi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'evento di oggi, e la collaborazione con il mondo dell'agricoltura, testimoniano quanto la capacità di fare rete sia un elemento fondamentale dell'azione del Sistema Paese a sostegno dell'export: un ecosistema di supporto che fa da abilitatore per la ripresa, i cui attori sono, non dimentichiamolo, le imprese - ha detto Carlo Ferro, presidente di Ice Agenzia-. Come Ice vogliamo ripartire dai territori con azioni di supporto ancor più forti rispetto al passato: 19 nuove azioni, cose che tre anni fa non facevamo, perché la realtà post-pandemica sarà diversa e richiederà strategie nuove per rispondere alle sfide dei mercati. Tra queste, i nostri Export Flying Desk che fanno da antenna con i nostri 78 uffici esteri (a Bari un funzionario Ice è a disposizione delle imprese tutti i martedì e mercoledì presso la Cassa depositi e prestiti); la gratuità della maggior parte dei servizi per l'avviamento all'export per tutte le imprese fino a 100 addetti; la partecipazione gratuita alle collettive Ice in fiere estere fino a tutto il 2022; e il nuovo team di servizi digitali per le imprese. L'auspicio - ha aggiunto Ferro - è che possano essere strumenti efficaci per avvicinare ancora di più Ice ai territori, e le imprese italiane, in particolare del Mezzogiorno, all'export. Perché la capacità di combinare innovazione e creatività con il rispetto per la tradizione e il territorio sarà un fattore essenziale per il successo dell'Italia in questa 'nuova normalità'. Grazie a Cia che, a coronamento dell'eccellente collaborazione avviata in questi anni, ha creato questa magnifica occasione di incontro col mondo agricolo del Salento". L'incontro in Puglia, nella Cantina "Apollonio Vini" con la partecipazione dell'assessore regionale all'Agricoltura, Donato Pentassuglia, rientra nel percorso di internazionalizzazione per piccole e medie imprese che Cia e Agenzia Ice hanno all'attivo dal 2016 mettendo a segno tour incoming per operatori commerciali e giornalisti esteri, corsi di formazione per imprese, degustazioni in fiere, fino all'ingresso nel Gruppo di Lavoro micro, piccole e medie imprese, emanazione della cabina di regia al ministero degli Esteri per l'internazionalizzazione delle imprese di cui Cia fa parte. (Res)