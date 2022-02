Torino: nasce il coordinamento torinese a protezione dei referendum cannabis e eutanasia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nascerà sabato 5 febbraio all'interno degli spazi del cinema Romano di piazza Castello il coordinamento Torinese per la protezione dei referendum su cannabis e eutanasia. Oltre venti realtà - si legge in una nota stampa diffusa dal comitato promotore - tra sezioni territoriali di partiti e associazioni hanno deciso di unire le loro forze per mandare un chiaro messaggio politico alle istituzioni. All'evento sarà presente il consigliere comunale Silvio Viale e l'onorevole Riccardo Magi e l'attivista Marco Cappato. Nel frattempo, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha sottolineato che "sui referendum la posizione dell'amministrazione verrà valutata sulle singole questioni politiche".(Rpi)