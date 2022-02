Veneto: Lorenzoni (portavoce opposizione), investimenti congrui sulla medicina territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione della pandemia e il prossimo pensionamento di molti medici di base preoccupano gli esponenti della minoranza nel Consiglio regionale veneto. Dal portavoce dell'opposizione Arturo Lorenzoni arriva un appello "alla Regione di procedere con urgenza a congrui investimenti sulla sanità, in particolare sulla medicina territoriale”. Lorenzoni cita i casi di medici di famiglia oberati di lavoro, sommersi dalla burocrazia, e con stipendi non all’altezza. "Si sentono abbandonati dalle istituzioni, in primo luogo dall’amministrazione regionale. Tant’è che diverse sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero informatico dal prossimo 16 febbraio, al quale potrebbe seguire un vero e proprio ‘fermo’ della categoria" aggiunge il consigliere. Da parte sua l’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin ha più volte sottolineato di essere in attesa della definizione di un nuovo quadro nazionale sul tema prima di prendere qualsiasi decisione. "Questo atteggiamento attendista, però, non aiuta a risolvere gli attuali problemi. Rimandare con la scusa che non è chiaro il quadro nazionale non è giustificabile. L’emergenza è ora. Ancora una volta, l’amministrazione regionale dimostra di non saper programmare”, conclude Lorenzoni.(Rev)