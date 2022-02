Covid: in Piemonte crescono focolai e quarantene nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel monitoraggio Covid effettuato dalla Regione Piemonte nella settimana dal 24 al 30 gennaio riguardo le scuole è risultato un aumento dei focolai e delle quarantene. I focolai sono aumentati da 1486 a 1897, mentre le quarantene da 3242 a 3797. La maggior incidenza si registra nella fascia 6-10 anni con 4266.8 casi ogni 100 mila per le specifiche fasce d'età. Un dato però in calo, così come sono in calo tutte le incidenze per le singole fasce. La 0-2 anni è al -16,2 per cento, la 3-5 anni al -22,3 per cento, la 6-10 anni al -16,5 per cento e la 11-13 anni al -18,5 per cento. (segue) (Rpi)