Covid: in Piemonte crescono focolai e quarantene nelle scuole (2)

- Per quanto riguarda le vaccinazioni nella fascia 5-11 anni un terzo dei bambini ha ricevuto la prima dose sulla platea complessiva, mentre tra gli aderenti il 65 per cento ha effettuato il primo vaccino. Mentre, per quanto riguarda gli studenti tra i 12 e i 19 anni, l'83,7 per cento ha aderito e di questi il 94,2 per cento ha completato il ciclo. Mentre della platea potenziale hanno completato il ciclo il 79 per cento dei 12-19enni. (Rpi)