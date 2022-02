Expo 2020: Marsilio, tante bellezze regione Abruzzo in padiglione Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Giunta regionale ha poi avuto un breve colloquio con il commissario Glisenti con il quale si è complimentato per l'organizzazione e l'allestimento dell'area italiana. Marsilio ha, poi, colto l'occasione per sottolineare "l'importanza di una due giorni a Dubai che ha permesso di aprire nuove ipotesi di lavoro per lo sviluppo dell'Abruzzo e opportunità per le nostre aziende, che già all'interno del Padiglione Italia hanno garantito un contributo rilevante". La prossima settimana all'Expo di Dubai arrivano i prodotti dell'agroalimentare per un appuntamento nel quale l'Abruzzo è destinato a recitare un ruolo di primo piano. (Gru)