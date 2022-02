Abruzzo: artigianato, nel 2021 imprese in caduta libera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2021 ha insomma confermato le tendenze negative degli anni precedenti. Segno negativo che ha attraversato in nostri territori in modo sostanzialmente omogeneo, con punte negative a Chieti (-69) e L'Aquila (-60), con Teramo (-41) e Pescara (-30) appena appena meno provate. Performance negative, quelle dell'Aquilano e del Chietino che valgono in percentuale alle due province quint'ultimo e sest'ultimo posto a livello Italia. Quanto ai settori, a subire decrementi sono stati ovviamente un po' tutti i comparti, con punte nelle manifatture (-93), dove a pagare di più sono stati abbigliamento, articoli in pelle ed alimentari, oltre che nella riparazione di auto e prodotti per la casa (-38). Meno evidente il calo nell'area delle costruzioni (-11), forse in ragione delle ripresa assicurata dalle misure legate al Superbonus. "Il quadro che si delinea – spiega il presidente regionale della Cna, Savino Saraceni, che da qualche settimana è anche vice presidente nazionale – è quello di una regione in evidente stato di sofferenza, e che proprio a causa di ciò avrebbe bisogno di misure rapide ed efficaci di sostegno. Purtroppo, assieme ad altre associazioni che rappresentano con noi il mondo della micro impresa, abbiamo dovuto constatare come spesso alle promesse non seguano in fatti: è avvenuto ad esempio per la legge regionale sul credito, approvata lo scorso mese di maggio dal Consiglio regionale, che benché forte di una cospicua dotazione finanziaria da 10 milioni di euro, tutti destinati a favorire l'accesso ai prestiti bancari con la garanzia offerta dai confidi, non è sin qui mai entrata in vigore. Di tempo per riparare ce n'è davvero poco, perché con l'inizio dell'anno sono state abolite tutte le moratorie legate ai prestiti e riavviato il pagamento di imposte e tributi: quanto basta per temere che, in assenza di interventi tempestivi, saranno in tanti stavolta a non farcela". (Gru)