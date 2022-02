Veneto: assegnati 81 milioni dal Mims per infrastrutture e mobilità delle Olimpiadi invernali 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Veneto ha sottoscritto l'intesa con Lombardia e Province Autonome di Bolzano e Trento, in merito alla destinazione delle risorse messe a disposizione dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili per realizzare opere necessarie a grandi eventi internazionali ospitati in Italia, tra i quali le Olimpiadi Milano Cortina 2026. “Con questo provvedimento aggiungiamo un altro tassello verso il percorso olimpico che consentirà di arrivare all’appuntamento del 2026 con un territorio dotato di infrastrutture adeguate e in grado di testimoniare il ruolo centrale dello sport nello sviluppo economico, sociale, turistico di un territorio", commenta il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. La somma complessiva stanziata dal ministero è di 324 milioni di euro, 81 dei quali spettano al Veneto. Le opere da finanziare sono l'adeguamento della viabilità comunale lungo la sinistra Boite (16 mln di euro), la viabilità di adduzione al villaggio olimpico a Fiames-lago Ghedina Gilardon (cui saranno destinati 4 mln di euro), la variante SS12 da Buttapietra a Verona, città che ospiterà le cerimonie di chiusura dei Giochi Olimpici e di apertura delle Paralimpiadi.(Rev)