Sardegna: non ha soldi per il mangime, consegna a sindaco di Talana la sua azienda agricola

- Ha consegnato registri e chiavi della sua azienda agricola a Talana, in Ogliastra, al sindaco del paese perché non ha più soldi per comprare mangimi agli animali. Protagonista della vicenda l'allevatore del paese, Stefano Arzu. Un gesto disperato, quello di Arzu, favorito, parole sue, “dall’inadempienza della Regione”. Senza più fondi, l'allevatore è impossibilitato a sfamare oltre 700 maiali, molti dei quali piccoli. Pochi i maialetti venduti durante le feste natalizie, troppo pochi per compensare l'aumento del costo del mangime passato da 40 a 50 euro a quintale. L'unico ristoro che potrebbe consentirgli di tirare una boccata d’ossigeno non arriva: sono i 65mila euro dei fondi per il benessere animale e della Pac. “Gli ultimi soldi che ho ricevuto risalgono a novembre del 2020”, spiega. "L’ultimo contributo è del novembre 2020. Per questo sono stato costretto a consegnare le chiavi dell’azienda al sindaco”. Dal canto suo il primo cittadino di Talana, Cristian Paolo Loddo, sta pensando di anticipare la somma per l'acquisto del mangime: “Bisogna verificare – ha detto – che il passaggio si possa fare. Segnalerò la situazione di Arzu, comune ad altri allevatori del paese, al prefetto di Nuoro”. (segue) (Rsc)