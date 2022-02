Sardegna: non ha soldi per il mangime, consegna a sindaco di Talana la sua azienda agricola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto Stefano Arzu incassa la solidarietà di Coldiretti: domani mattina una delegazione composta da presidente e direttore regionale Battista Cualbu e Luca Saba e dal presidente e direttore della Federazione locale Nuoro Ogliastra Leonardo Salis e Alessandro Serra saranno a Talana. “Stefano Arzu, persona onesta e generosa oltre che un lavoratore instancabile – si legge in una nota - rappresenta un modello per Coldiretti che lo ha sempre portato ad esempio per la sua determinazione, coraggio e intuizione di aver dato vita nel periodo più nero della suinicoltura sarda massacrata dalla peste suina africana ad un allevamento in semibrado nel massimo rispetto di tutte le prescrizioni sulla biosicurezza”. “Tutto il comparto agricolo, da quello dell’allevamento a quello agricolo, sta vivendo momenti di forte crisi e difficoltà a causa del rincaro prezzi, della pessima annata e di una cieca ed elefantiaca burocrazia che sta raggiungendo livelli assurdi e paradossali – denuncia il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu -. Stanno mettendo in crisi anche realtà prime sconosciute a questi temi”. (Rsc)