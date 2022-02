Torino: Confesercenti, esordio green pass nei negozi senza problemi ma servono chiarimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Primo: bene i controlli a campione da parte dei commercianti. Ma in caso di riscontro, da parte dell’autorità, di assenza o di irregolarità del green pass fra la clientela non controllata, su chi ricade la responsabilità? Ovviamente non può ricadere sul commerciante. Secondo: nella grande distribuzione è consentito, da parte dei non possessori di green pass, anche l’acquisto di beni diversi da quelli di prima necessità: ciò è consentito anche nei negozi di vicinato specializzati nei beni di prima necessità, ma che vendano anche altre merci? Per ora non è chiaro. Insomma, dopo due anni di pandemia e una serie infinita di decreti si continuano a scrivere norme oscure e farraginose, che mettono in difficoltà commercianti e cittadini: tutti ci sottoponiamo alle regole necessarie per superare la pandemia, ma che almeno ci si eviti l’ulteriore fatica di doverle interpretare", ha sottolineato Banchieri. (segue) (Rpi)